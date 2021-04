Bangladesh : Cinq ouvriers tués par la police lors d’une manifestation

Les manifestants protestaient contre des salaires impayés et leurs horaires de travail dans la ville côtière de Banshkhali.

Au moins cinq personnes ont été tuées par balle et des dizaines blessées samedi au Bangladesh lorsque la police a ouvert le feu sur des ouvriers qui manifestaient sur le site de construction d’une centrale électrique financée par la Chine, selon la police et un hôpital. Les ouvriers protestaient notamment contre des salaires impayés et leurs horaires de travail, dans la ville côtière méridionale de Banshkhali. Selon Azizul Islam, chef de la police de Banshkhali, la police a ouvert le feu lorsque les manifestants, quelque 2000 personnes, ont commencé à jeter des pierres et des briques sur les policiers.