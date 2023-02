Cinq Palestiniens tués lors d’un raid israélien à Jéricho

Depuis janvier, 36 Palestiniens ont perdu la vie

Pendant l’année 2022, particulièrement sanglante, le conflit israélo-palestinien a fait 235 morts, à près de 90% des Palestiniens, selon un décompte de l’AFP. Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 36 adultes et enfants palestiniens, dont des militants et des civils, mais aussi des assaillants. Six civils israéliens, dont un enfant, et un civil ukrainien ont été tués au cours de la même période.