France : Cinq passeurs ont été arrêtés après la mort de 27 migrants dans la Manche

Depuis le 1er janvier, les autorités françaises ont appréhendé 1500 passeurs, a assuré jeudi matin, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Selon le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, le cinquième passeur arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi avait «une plaque d’immatriculation allemande» et il avait «acheté des zodiacs en Allemagne».

Le drame s’est déroulé sur un «long boat», un bateau gonflable fragile au fond souple dont l’utilisation par les passeurs s’est accrue depuis l’été. Le bateau serait parti de Dunkerque. Parmi les victimes figurent 17 hommes, sept femmes et trois jeunes, ainsi que deux survivants, selon un communiqué publié jeudi, par le parquet de Lille.

Les deux survivants, un Irakien et un Somalien, étaient en «grave hypothermie hier» mais vont «un peu mieux aujourd’hui», a indiqué jeudi sur RTL Gérald Darmanin, précisant qu’ils allaient être rapidement entendus. Selon le parquet, leur pronostic vital n’est «a priori pas engagé».

Du «grand banditisme», selon Gérald Darmanin

«Depuis le 1er janvier, nous avons arrêté 1500 passeurs», a assuré Gérald Darmanin, jeudi. Ils fonctionnent comme des «organisations mafieuses» qui «relèvent du grand banditisme» avec l’utilisation notamment de «téléphones cryptés». Il y a des «associations de malfaiteurs» en Belgique, en Allemagne et en Angleterre, a affirmé le ministre, soutenant que les pays devaient travailler «ensemble» sur ce sujet.

Naufrage le plus meurtrier dans la région depuis 2018

Le drame, redouté par les autorités et les associations, est de loin le plus meurtrier depuis l’envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d’Eurotunnel, empruntés jusque-là par les migrants tentant de rallier l’Angleterre.