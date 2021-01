Soirée clandestine à Villeneuve

Le soir de Nouvel An, la police avait également dû intervenir à Villeneuve (VD), dans l’ancienne halle désaffectée et dangereuse du FunPlanet. La «rave party» avait réuni entre 200 et 300 jeunes qui avaient investi les lieux dans le but d’y faire la fête jusqu’au petit matin. Avec un dispositif conséquent, les forces de l’ordre avaient évacué l’ensemble des fêtards sans incident. Quatre personnes avaient été interpellées et identifiées.