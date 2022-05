Lausanne : Cinq personnes disent avoir été piquées à leur insu au festival Balélec

D’après le CHUV, les consultations ont été faites dans des contextes de doutes ou suspicions de prise de substances. Une plainte a été déposée dans le canton.

Signalements sur les réseaux

Depuis quelques années, les signalements sont de plus en plus courants, notamment sur les réseaux sociaux. Après des black-out ou des agressions, des personnes, souvent des femmes, suspectent avoir été droguées au GHB. La rumeur s’était répandue notamment à Fribourg, Genève et Lausanne, toutefois sans que des preuves ne soient présentées.