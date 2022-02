France : «On a entendu des cris, les vitrines de l’autre côté de la rue ont explosé»

Sept personnes, dont deux enfants, ont perdu la vie dans un incendie déclenché par une explosion, dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud-ouest du pays.

Près d’une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de la nuit.

Le bilan est lourd à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales), où sept personnes, dont deux enfants, ont trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi lors d’un incendie. Une forte explosion a retenti aux alentours de 01h30 dans une des artères principales de ce bourg situé à une quinzaine de kilomètres de Perpignan. La déflagration a déclenché un incendie dans de petits immeubles de deux étages de part et d’autre de la rue.

Dans la matinée, les secours ont découvert cinq corps sans vie dans les décombres de ces bâtiments, dont les rez-de-chaussée étaient occupés par une épicerie et un stand de restauration rapide. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’explosion. En début de matinée, il avait signalé que l’on était sans nouvelle d’une famille, dont on ne sait pas si elle se trouvait dans son logement.