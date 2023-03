Boudry (NE) : Cinq policiers en plus pour contrer l’insécurité causée par des réfugiés

«Pour faire face le plus rapidement possible au sentiment d’insécurité croissant autour du centre fédéral pour requérants d’asile de Perreux, à Boudry (NE), le Conseil d’État a décidé d’allouer des forces supplémentaires, soit cinq postes équivalent plein-temps, à la police neuchâteloise (PONE), indique jeudi le Canton dans un communiqué. Les incivilités et surtout les délits commis par une minorité de requérants ont contribué à créer un climat anxiogène dans la cité.