Canada : Cinq policiers inculpés après la mort d’un Autochtone

Depuis de nombreuses années, les rapports entre les autochtones et la police au Canada sont particulièrement tendus.

Père de trois enfants et membre des Premières Nations Wet’suwet’en et Gitxsan, Dale Culver est mort peu après son arrestation dans la ville de Prince George, 700 kilomètres au nord de Vancouver, en juillet 2017. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes de la province, la police répondait initialement à un appel au sujet d’un homme suspect qui «rôdait autour de véhicules» dans le centre-ville de Prince George.

«Des difficultés à respirer»

Lorsque les agents ont voulu appréhender Dale Culver, ce dernier aurait résisté et aurait tenté de s’enfuir à vélo, ajoute un rapport du bureau d’enquête. Lors de l’interpellation, les policiers auraient fait usage de gaz lacrymogène sur l’homme de 35 ans qui, peu après, «semblait avoir des difficultés à respirer», souligne le document. Il a ensuite été emmené d’urgence à l’hôpital où il a perdu la vie environ une heure et demie plus tard.