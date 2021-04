Nigeria : Cinq policiers tués dans une attaque contre un commissariat

Le Sud-Est du pays fait face à une augmentation de la violence contre les forces de l’ordre. Ces attaques seraient l’oeuvre d’un groupe indépendantiste.

Ces attaques plongent un peu plus le Nigeria dans la violence. Les kidnappings d’étudiants sont aussi courants.

Le Sud-Est du Nigeria connaît une recrudescence d’attaques visant les forces de sécurité, que les autorités attribuent à des membres de l’Ipob (Indigenous People of Biafra), un groupe séparatiste qui milite pour l’indépendance du Biafra.

«Des hommes non identifiés ont attaqué le commissariat de la zone sud de la ville de Okigwe», a confirmé à l’AFP le porte-parole de la police de l’Etat d’Imo, Orlando Ikokwu. «Cinq policiers ont été tués tandis qu’un autre est porté disparu», a-t-il aussi déclaré.

Des habitants de Okigwe ont cependant affirmé avoir vu les corps de six policiers tués. «Lundi en début de soirée, nous avons vu des hommes dans un minibus s’approcher de la station de police, tirer sur l’entrée, et tuer six policiers qui tentaient de leur résister», a déclaré l’un d’eux, Festus Okoye.