Les plans sont prêts, le terrain à bâtir est disponible. Il ne reste plus qu’à donner le premier coup de pelle. Voici les projets de construction qui ne demandent qu’à démarrer.

Construire une maison est un projet de grande envergure: il faut de bons plans, trouver le terrain adéquat, obtenir les permis nécessaires et disposer des moyens financiers. Mais en dépit des obstacles et des risques, le rêve d’un grand nombre de personnes est de pouvoir, un jour, construire sa propre maison.

Si vous faites partie de ceux qui ont les moyens financiers, mais pas le sens du design et de l’architecture, ce qui suit pourrait vous intéresser. Nous allons vous montrer quatre propriétés (et un autre projet intéressant) qui ne demandent plus qu’à voir le jour. Les architectes ont déjà réalisé un gros travail – il ne reste plus qu’à trouver la personne qui financera la construction, ou délivrera les permis nécessaires.

«Mines Park» d’A6 Architects dans le Cambridgeshire, en Angleterre

Le projet de construction dans le Cambridgeshire, en Angleterre se définit comme une «ferme moderne». The Modern House / A6 Architects La propriété allie matériaux modernes et méthodes de construction traditionnelles d’antan. The Modern House / A6 Architects Une fois terminée, la maison sera gigantesque, avec 1100 m² de surface habitable, répartis sur quatre niveaux. The Modern House / A6 Architects

«Mines Park» est un terrain de 40 hectares. Il existe déjà un permis de construire pour une «ferme moderne» dont les plans ont été réalisés par Tom Emerson d’A6 Architects. La propriété, qui allie matériaux modernes et méthodes de construction traditionnelles du XVIIIe siècle, comptera 1100 m² de surface habitable sur quatre niveaux.

Parmi les points forts, on peut citer un salon sur deux niveaux, une terrasse privée pour chaque chambre, ainsi qu’une vue grandiose sur l’immense terrain. Il y a également une piscine, une salle de fitness, ainsi qu’un garage souterrain. À côté de la propriété principale, il est prévu de construire deux maisons d’hôtes qui seront entourées d’un jardin d’herbes aromatiques, d’une serre et d’un verger. Son coût: trois millions de livres sterling (l’équivalent de 3,78 millions de francs) pour le terrain et les plans.

La «Villa Wolfspfad» de Rainger Görg Architekten à Bad Soden

La «Villa Wolfspfad» se trouvera à environ 25 minutes de Francfort. Son architecture s’oriente vers le style Bauhaus de Walter Gropius. Fantastic Frank Elle a pour particularité d’avoir un atrium vitré, derrière lequel poussent deux arbres, au milieu de l’espace de vie. Fantastic Frank En outre, elle dispose d’une immense terrasse sur le toit, ainsi que d’une cave à vin. Son coût: 1,6 million d’euros (l’équivalent de 1,74 million de francs), hors coûts de construction. Fantastic Frank

Francfort-sur-le-Main est une importante place financière, l’une des rares villes en Europe et la seule ville en Allemagne qui autorise la construction d’immeubles au centre-ville. D’où son surnom de «Mainhattan», en référence à Manhattan et ses gratte-ciel. La propriété, qui est actuellement en attente d’un investisseur et se situera un peu en dehors de Francfort, n’est cependant pas un gratte-ciel.

La «Villa Wolfspfad» s’oriente plutôt vers le style architectural moderne du Bauhaus, que l’on connaît de Walter Gropius. Elle est censée voir le jour à Bad Soden et fait penser à une boîte à chaussures particulièrement élégante. Au rez-de-chaussée se trouve une pièce de vie ouverte avec un atrium arboré. À côté de cela, il y a un bar privé, une cheminée et une immense terrasse sur le toit. En outre, il y a un logement à part pour les employés, ainsi qu’une grande cave à vin. Son coût: 1,6 million d’euros (l’équivalent de 1,74 million de francs), hors coûts de construction.

«Starburst House» de Whitaker Studio en Californie

Cette propriété, qui donne le sentiment d’exploser ou de pousser de terre, se compose de 21 conteneurs. James Whitaker Ils sont reliés au milieu, formant ainsi un grand espace ouvert. James Whitaker Dans les bras se trouvent d’autres pièces, notamment les chambres à coucher – avec vue sur le parc national de Joshua Tree, bien entendu. James Whitaker

La «Starburst House», de l’architecte James Whitaker, est un projet au design inhabituel et futuriste. La propriété se compose de conteneurs qui se rejoignent au milieu pour former un grand espace de vie d’où partent plusieurs bras, abritant d’autres pièces. Selon James Whitaker, le bâtiment est également censé rappeler un vaisseau spatial.

L’un des points forts de cette maison est la vue. Elle sera construite sur un terrain de 36 hectares dans le parc national de Joshua Tree, en Californie – loin de l’action, mais merveilleusement isolée. James Whitaker aimerait démarrer les travaux de construction en milieu d’année. Celui ou celle qui l’achète maintenant peut encore y apporter sa touche personnelle. Son coût: 3,5 millions de dollars (l’équivalent de 2,69 millions de francs).

«Hawks Nest» d’Andros Architects en Grèce

Hawks Nest (le «nid du faucon», en français) se fond dans le paysage environnant de l’île grecque d’Andros. Andros Architects Cette villa a tout ce dont vous avez toujours rêvé: une piscine à débordement avec une merveilleuse vue sur la mer, plusieurs chambres à coucher pour vous et vos invités… Andros Architects … ainsi qu’une cuisine extérieure. Le tout fait 300 m². Andros Architects

Non seulement, cette propriété est d’enfer, mais elle sera située dans un endroit fantastique, à flanc de colline sur l’île grecque d’Andros. La villa se fond dans le terrain rocheux et offre une fabuleuse vue sur la mer. Les plans ne sont disponibles que pour les potentiels acheteurs sérieux, mais on peut avoir un aperçu sur le site internet.

Le terrain fait 4000 m² et n’est situé qu’à une centaine de mètres d’une plage privée. La villa, d’une superficie totale de 300 m², disposera de six chambres à coucher et d’une piscine extérieure chauffée. Le prix est disponible à la demande. Le permis de construction a déjà été délivré.

La «Haus zum Falken» de Santiago Calatrava à Zurich

De 1985 à 1992, l’architecte Santiago Calatrava a construit la gare de Stadelhofen. Il va désormais poursuivre les travaux avec la construction d’un immeuble de bureaux que beaucoup comparent déjà à un yacht de luxe. Santiago Calatrava Architects & Engineers L’immeuble accueillera non seulement les centaines de salariés d’AXA, mais disposera également de 1000 places de parking pour vélos. Santiago Calatrava Architects & Engineers Cela devrait désengorger le parvis devant la gare de Stadelhofen. Le projet ne fait pas l’unanimité. Les travaux devraient démarrer au printemps 2021. Santiago Calatrava Architects & Engineers

En Suisse, on prévoit également des constructions spectaculaires. La «Haus zum Falken», de l’architecte Santiago Calatrava, doit voir le jour près de la gare de Stadelhofen, à Zurich. Il s’agit d’un immeuble de bureaux, destiné à accueillir les employés d’AXA et qui vise également à résoudre le problème des vélos devant la gare de Stadelhofen. En effet, le bâtiment disposera de 1000 places de parking pour vélos en sous-sol.

À l’origine, la construction aurait dû démarrer au printemps dernier, mais en raison du coronavirus, le début des travaux a été repoussé à plus tard. Sa construction devrait démarrer au deuxième trimestre de 2021. Son coût: 43 millions de francs.