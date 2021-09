BRICOLAGE - Cinq projets DIY à réaliser absolument

Chaînes de bricolage sur YouTube, profils DIY sur Instagram, sans oublier Pinterest: Internet est une source intarissable de bricolages à réaliser soi-même. Ces derniers mois, les projets DIY axés sur la durabilité – autrement dit l’upcycling – ont connu un succès phénoménal.

Le shibori

Le shibori, qui signifie en quelque sorte «essorer» en Japonais, est une technique de teinture traditionnelle, qui a le vent en poupe. Outre les vêtements, elle permet de teindre des coussins, des torchons, du linge de lit, de la toile de jute ou encore des rideaux.

La différence entre la méthode tie-dye classique et le shibori réside dans la manière de nouer le tissu, qui donne un résultat différent: tantôt des cercles pour le tie-dye, tantôt des lignes et des formes géométriques dans le cas du shibori. Les bandes de tissu sont plissés de manière uniforme et maintenues par des planchettes en bois et des élastiques. Voici un exemple de tutoriel sur YouTube.

Des couleurs fonctionnelles

La peinture murale n’a plus qu’une fonction esthétique, mais également pratique. Il existe notamment des peintures lessivables, ultramats ou encore magnétiques. La peinture ardoise connaît aussi de plus en plus de succès et remplace le traditionnel tableau blanc familial dans la cuisine. Vous trouverez de la peinture spéciale tableau ici.

Le ciment prompt

Le ciment prompt est un mélange de mortier à prise rapide qui, précisément pour cette raison, se prête à merveille aux projets de bricolage. Ce matériau permet entre autres de fabriquer des pots de fleurs, des bougeoirs et des presse-papiers. Voici un tutoriel sur la réalisation de jolis pots de fleurs à partir de ciment, d’un simple gobelet et d’une bouteille en plastique.

Le macramé

Si le macramé n’est pas une tendance nouvelle, il a su s’imposer dans nos intérieurs par le passé. Cette technique de nouage est donnée à tout le monde et peut être utilisée de nombreuses façons, notamment pour la confection de décorations murales, de suspensions pour vos plantes vertes ou vos luminaires et même de rideaux. Le macramé est une technique orientale dont le nom signifie «tisser» ou encore «voile noué» en langue arabe. Voici une vidéo YouTube sur les techniques de base de cet art.

L’upcycling de meubles

Cette tendance n’est pas seulement le fruit d’un intérêt croissant pour la durabilité, mais également due au fait que le coût de la vie (et surtout celui des loyers) ne cesse d’augmenter. Le budget consacré à l’achat de meubles tendance est donc d’autant plus réduit. C’est là qu’entre en jeu l’«upcycling», qui consiste à prendre un meuble ancien (en votre possession ou acheté dans une brocante) et de lui donner une nouvelle vie.

Vous pouvez ainsi rafraîchir, par exemple, une veille chaise en bois en lui donnant un coup de peinture, remplacer de vieilles poignées de tiroirs ou détourner de vieilles boîtes de conserve. Dans tous les cas, l’upcycling vous fera économiser de l’argent et donnera un effet très personnel à vos objets. Ici, vous trouverez un tas d’idées de recyclage.

