il y a 1h

TOUT BÉNÉFICE

Cinq raisons de monter à vélo dès maintenant

Économiser de l’argent, avoir plus de temps et de muscles tout en protégeant l'environnement: voilà pourquoi nous devrions faire plus de vélo cet été.

de Stephanie Sigrist

Le vélo est bon pour l'environnement et pour la psyché. Après 30 minutes de vélo seulement, les hormones dites du bonheur, les endorphines, sont libérées. Pexels

Selon Pro Velo, l'organisation faîtière des cyclistes, les Suisses ne parcourent en moyenne qu’un kilomètre par jour à vélo. Depuis l’arrivée du coronavirus, ce chiffre est probablement un peu plus élevé, car les citadins en particulier privilégient le vélo au détriment du bus et du tram. Mais même après le retour à la normale, l’utilisation du vélo semble importante en Suisse. Actuellement, environ un tiers des trajets en voiture et deux tiers de ceux en transports publics sont inférieurs à 3 kilomètres. Ces parcours, s’ils étaient réalisés à vélo, pourraient être souvent plus rapides, sans stress ni pollution. Voici cinq raisons pour lesquelles nous devrions pédaler plus souvent.

Arriver à destination plus rapidement: les cyclistes sont moins susceptibles d'être coincés dans les embouteillages que les automobilistes, ce qui permet de gagner du temps et de ménager ses nerfs, en particulier dans les villes. Circuler à vélo permet aussi d’éviter la recherche fastidieuse d'une place de parking. À vélo, on peut toujours rouler, on est toujours prêt à démarrer et il n'y a pas de problèmes de correspondances manquées.

Économiser de l'argent: par rapport aux transports publics ou motorisés, le vélo est le moyen de transport le plus économique après le déplacement à pied, qui lui est encore moins cher.

Agir pour la santé: le fait de circuler à l'air libre renforce le muscle cardiaque. Toute personne qui fait régulièrement du vélo a un pouls au repos plus lent. Cela permet de prévenir les crises cardiaques. Comme le vélo stimule également la circulation sanguine, le risque de maladies cardiovasculaires diminue. De plus, le cyclisme est doux pour les articulations et les muscles du dos sont renforcés. Dans le cadre d'un projet de recherche, des médecins de l'hôpital universitaire de Tubingue (Allemagne) ont montré que la pratique régulière du vélo permet même de lutter contre la dépression. Après 30 minutes seulement, les endorphines – les dites hormones du bonheur – sont libérées. Ainsi, les personnes actives se sentent plus détendues et sont beaucoup moins touchées par la dépression que les personnes sédentaires.

Être en forme pour la saison d’été: une heure de vélo permet de brûler jusqu'à 600 calories selon la vitesse moyenne, l'âge, le poids, la condition physique et le sexe du cycliste. En VTT ou en vélo de course, la consommation de calories peut même être doublée. Les muscles fessiers en particulier sont sollicités lors de la pratique du vélo, ce qui permet de sculpter le bas du corps. Le vélo favorise la prise de muscles du corps dans son ensemble et plus vous avez de muscles, plus vous brûlez d'énergie, même au repos.

Contribuer à la protection de l'environnement et du climat: un vélo ne fait pas de bruit, n’émet pas de CO₂ et met peu le sol à contribution. La consommation de quelques gouttes d'huile pour les pièces mécaniques, de caoutchouc pour les freins et les pneus et l'énergie grise utilisée pour fabriquer un vélo est négligeable par rapport à la pollution environnementale causée par les voitures.