Il y a suffisamment d’exhibitionnisme sur les réseaux sociaux. Dans votre appartement, vous avez envie – tout comme nous! – de pouvoir tranquillement faire des câlins, d’essayer de nouvelles tenues en sous-vêtements et de vous déhancher sur votre morceau préféré sans être à la vue de vos voisins d’en face.

Les lendemains de fête, les rideaux sont parfaits pour absorber la lumière extérieure trop vive et donnent une sensation de cocon. Ils vous permettront de prolonger votre sommeil à votre guise. Et puis, des rideaux ne sont-ils pas bien plus beaux que les horribles volets en plastique?