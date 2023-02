Avis des lecteurs: «Cinq semaines de vacances, c’est le minimum vital pour la santé»

Quatre semaines sont considérées comme trop peu par bon nombre des lecteurs. 20min/Anna Bila

La proposition de changer la loi pour que toute personne qui travaille en Suisse ait droit à au moins cinq semaines de vacances divise. Une majorité d’une commission parlementaire s’y oppose. Chez les lecteurs de «20 minutes», ce vote est en majorité dénoncé et plusieurs s’en sont pris aux politiciens. «Donnez-leur un salaire de caissière et les droits aux vacances qui vont avec… Ils comprendront très, très vite», écrit l’un d’eux. L’ambiance oscille entre lecteurs énervés, désespérés ou blasés. «Le bonheur du peuple peut attendre, le principal est que le capitalisme soit en bonne santé», écrit un internaute.

Vote de 2012: on peut changer d’avis

Mais il y a aussi une part d’incompréhension. Les élus ont motivé leur décision en rappelant le refus du peuple pour six semaines de vacances en 2012. Les Suisses ne veulent pas plus de congés, interprètent les parlementaires. «Non, le peuple suisse n’a pas affirmé qu’il ne voulait pas plus de vacances, mais que six d’un coup, c’était trop. Le débat a donc tout son sens», écrit un lecteur. «Est-ce vraiment un argument? Les Suisses n’ont-ils pas le droit d’évoluer dans leur mentalité ou tout simplement de changer d’avis?» appuie un autre.

Certains nous ont témoigné de leur situation, parfois peu enviable. «Je travaille dans l’industrie, nous faisons des semaines de 70 heures, quatre semaines de vacances et encore nous devons faire des heures supp’ pour payer la semaine de Noël et les ponts. Ces politiciens devraient essayer de comprendre que la productivité de l’employé serait plus haute s'il était satisfait de ces conditions», nous écrit-on.

Il y a toujours pire ailleurs

Une autre personne nous dit que son entreprise lui a proposé de travailler une heure de plus par semaine (42 heures au lieu de 41) et d’obtenir ainsi une semaine de vacances en plus. Chose qu’il a acceptée. Les aspects de santé mentale ressortent souvent. «Cinq semaines, c’est le minimum vital pour prendre soin de sa santé mentale et physique», écrit un lecteur. «Étant donné l’environnement professionnel toujours plus toxique… Cinq semaines ne seraient pas un luxe», ajoute un autre.

D’autres, en revanche, dénoncent une forme de fainéantise. «C’est pas la France ici. Le travail est une valeur et non un fardeau. Apprenons à apprécier ce que nous avons et à cesser de demander toujours plus», lit-on dans les commentaires. «En Suisse et en Europe, on ne peut pas trop se plaindre de nos conditions de travail concernant les vacances. Aux USA, la loi n’impose aucune vacances», rappelle une autre personne.