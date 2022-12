L’hiver, la saison des livraisons: Cinq services de livraison qui ne vous donneront pas mauvaise conscience

Lorsque les températures baissent, on se fait plus facilement livrer des repas à domicile. Heureusement, de plus en plus de sociétés de livraison misent sur des concepts durables. Petit aperçu.

De nombreux services de livraison de nourriture misent sur la durabilité. 20min/Matthias Spicher

L’hiver est par excellence la saison des livraisons d’aliments à domicile. Just Eat, le plus grand service de livraison suisse, l’a constaté en 2020 en analysant ses statistiques. Parmi les cinq jours les plus chargés, quatre se situaient entre décembre et février. Parallèlement, on sait que les Helvètes attachent de l’importance à la durabilité lorsqu’ils passent leurs commandes en ligne. Cela se reflète d’ailleurs directement dans ce qu’ils se font livrer chez eux, puisque les plats végétariens et végétaliens ont été six fois plus commandés en 2020 qu’en 2019, la pizza margherita restant le mets le plus populaire.

Voici les cinq services de livraison durables les plus actifs en Suisse.

1. Just Eat, le classique

Just Eat, qui s’appelait encore eat.ch il y a quelque temps, est le plus grand service de livraison de Suisse. L’accent n’est certes pas mis sur les produits et les aliments durables, mais il est facile de trouver des plats végétariens et végétaliens grâce aux filtres existants. Que ce soit des momos, des pizzas ou des burgers, vous trouverez un grand choix d’articles sans viande. Les coursiers qui livrent (en scooter ou à vélo) sont en outre des employés fixes payés 27 francs de l’heure, 13e salaire inclus.

2. Lyfa.ch, sans déchet

Des Bâlois se sont réunis sous le label Lyfa et ont fondé le premier service de livraison zéro déchet de Suisse. Muesli, lait d’avoine ou pâtes peuvent ainsi être commandés à domicile sans emballage. Mais est-ce que cela peut être durable si les produits arrivent en voiture chez les clients? Oui, répond son fondateur Michael May, car Lyfa n’a pas besoin d’énergie pour alimenter la surface d’un magasin ou des réfrigérateurs, et la livraison se fait en grande partie par train. Les voitures ne sont utilisées que pour les derniers kilomètres.

3. Mr. Vegan, pour le bien-être des animaux

Chez Mr. Vegan, tout tourne, évidemment, autour des produits qui ne contiennent pas d’ingrédients d’origine animale. Dans la plus grande boutique en ligne végane de Suisse, on trouve non seulement du houmous, de la bolognaise et du goulasch, mais aussi des mélanges de risotto déjà prêts, du chili sin carne ou des empanadas. Mr. Vegan plaira aux amis des animaux, mais aussi à tous ceux qui veulent contribuer à limiter le réchauffement climatique.

4. Crowd Container, pour cuisiner soi-même

Grâce à la boutique de Crowd Container, le monde entier se transforme en un magasin à la ferme. Le principe est simple: la société helvétique de vente en ligne travaille avec des fermes durables et des coopérations sur trois continents. Grâce à des achats groupés, les Suisses peuvent ainsi commander à domicile des oranges fraîches de Sicile, du café d’Amazonie ou des saucisses de Suisse. «Nous rendons possible une agriculture diversifiée et positive pour le climat à l’échelle du monde entier», affirment les têtes pensantes de Crowd Container au moment de décrire leur vision.

5. Ugly Fruits, même les plus moches

Ceux qui aiment tout particulièrement les fruits trouveront leur bonheur chez Ugly Fruits. La boutique en ligne livre en effet à domicile et dans toute la Suisse des fruits, mais aussi des légumes et de la viande qui proviennent directement de la ferme. Parmi eux, on trouve aussi des produits qui seraient éliminés dans les supermarchés parce qu’ils ne correspondent pas aux dimensions standard, comme des carottes ou des concombres tordus. Ce qui est remarquable quand on sait que 2,8 millions de tonnes de déchets alimentaires sont produits chaque année en Suisse. Tous les produits de la boutique sont en outre bio et livrés gratuitement.