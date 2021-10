Vietnam : Cinq singes d’une espèce en voie d’extinction abattus

Au Vietnam, des braconniers ont abattu cinq doucs à pattes grises, une espèce de singe de la famille des langurs en danger critique d’extinction.

Des gardes forestiers et des policiers ont trouvé les cadavres des primates lors d’une patrouille régulière dans les forêts de la province de Quang Ngai (centre). Limitée aux forêts de cette région du Vietnam, la population mondiale connue de ce type de langur est inférieure à 1000 individus, selon l’ONG Fauna and Flora International (FFI). D’autres organisations environnementales estiment que leur nombre pourrait être plus élevé, car certaines zones d’habitat n’ont pas encore été étudiées.