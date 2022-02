Villars-sur-Ollon et Gryon : Cinq skieurs de randonnée emportés par deux coulées de neige

Les avalanches sont survenues dans les Alpes vaudoises à une quinzaine de minutes d’intervalle. Les cinq personnes ont pu se dégager par leurs propres moyens. La police lance un appel à la prudence.

Lundi, deux coulées de neige sont survenues dans les Alpes vaudoises. La première, qui s’est déclenchée peu avant 15h vers la pointe de l’Arpille à Villars-sur-Ollon (VD), mesurait 100 mètres de long et 50 mètres de large. Celle-ci a emporté trois skieurs de randonnée sur son passage.

La seconde s’est, elle, produite environ 15 minutes plus tard à Taveyanne, hameau situé en-dessus de Gryon (VD), emportant à son tour deux adeptes de la peau de phoque. Les cinq personnes ont pu se dégager par leurs propres moyens, elles n’ont pas été blessées, indique lundi la police cantonale dans un communiqué. Celle-ci a été alertée par des témoins.

Pour rappel, mercredi dernier, aux alentours de 15h, une avalanche a emporté une des voitures du train qui reliait le col de Bretaye à Villars-sur-Ollon (VD). La coulée, qui s’est étendue sur environ 100 mètres, a coupé la voie ferrée et s’est arrêtée sur une des pistes du domaine skiable. Personne n’a été blessé. « C’est un endroit où, de mémoire de personnes vivant à Bretaye depuis 75 ans, on n’a jamais vu descendre une coulée de neige. Ce qui s’est produit est vraiment surprenant», confiait alors le syndic d’Ollon, Patrick Turrian.

Gare au danger 3

Les forces de l’ordre en appellent à la prudence en ce jour de danger d’avalanche de degré 3. Il s’agit d’un danger «marqué» en raison du vent et de la neige tombée récemment. Bien que se situant au milieu de l’échelle, ce degré, minimisé à tort, est le niveau maximal pour les activités hivernales en dehors des domaines sécurisés, en particulier pour des pratiquants non expérimentés ou non accompagnés par un guide ou un professionnel de la montagne.