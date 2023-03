Le festival Paléo a été complet en 59 minutes

Une semaine après avoir dévoilé sa riche programmation , le Paléo a ouvert sa billetterie mercredi 29 mars 2023 à midi pile. À l’heure fatidique, la homepage du festival était néanmoins inaccessible. Elle l’est restée durant une quinzaine de minutes. Il était toutefois possible d’acheter ses billets via le lien direct de la vente tickets.paleo.ch. De nombreuses personnes se sont émues de ce bug sur les réseaux sociaux. Ce couac n’a en tout cas pas freiné les ardeurs des festivaliers.

Le premier jour à avoir affiché complet a été le samedi, en 25 minutes. Ce soir-là, Aya Nakamura et Damso fouleront la Grande scène. Quatre minutes plus tard, le mardi, mercredi et vendredi ont été annoncés, simultanément, sold-out. À 12h45, il n’y avait plus non plus de billets pour le dimanche. À 12h59, l’Open air communiquait qu’il était complet.