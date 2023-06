Adelboden (BE): Cinq sportifs, dont Yann Sommer, se lancent dans l’eau minérale

Les stars suisses de NHL Roman Josi et Mark Streit, le gardien de l’équipe nationale de foot Yann Sommer, l’entraîneur de Roger Federer Severin Lüthi et le lutteur Christian Stucki se sont associés à des experts du secteur économique pour reprendre la société Mineralquellen Adelboden AG, dans le canton de Berne. Ils ont fondé AQVA Holding, a-t-on appris jeudi.

«Le thème de l’eau est extrêmement important dans le sport, c’est ce qui nous lie. Le canton et la ville de Berne sont ma patrie, Adelboden est même ma ville d’origine. C’était très important pour moi de pouvoir y participer», souligne Roman Josi dans un communiqué de presse. En plus de l’eau minérale, Mineralquellen Adelboden est spécialisée dans les boissons rafraîchissantes. Sa source d’eau potable est une des plus élevées d’Europe.