Football : Cinq sur cinq pour Naples qui reste en tête

Les Napolitains n’ont toujours pas perdu cette saison en Serie A. Jeudi, ils ont giflé la Sampdoria. La Lazio, elle, a pris un point.

Osimhen, dont la première saison napolitaine avait été perturbée par une longue blessure à l’épaule, a inscrit cinq buts en une semaine, entre Serie A et Europa League, soit déjà la moitié de son total de tout son exercice précédent.

D’une reprise en finesse (10e), le Nigérian a montré la voie avant de mettre le but du 3-0, en force cette fois, juste après la pause (50e).

Fabian Ruiz (39e) et Piotr Zielinski (59e), avec des frappes au ras des poteaux, ont aussi participé à cette seconde large victoire de la semaine après le 0-4 infligé lundi à Udinese, également en déplacement.

La Lazio sur le fil

Avec 15 points, Naples compte deux longueurs d’avance sur l’Inter Milan (2e) et l’AC Milan (3e), et dix sur la Juventus (12e).

Surpris par une belle équipe du Torino et un but du Croate Marko Pjaca (76e), les joueurs de Sarri ont arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à un penalty de l’inévitable Ciro Immobile (91e), son sixième but de la saison.