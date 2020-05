Pays-Bas

Cinq surfeurs se noient en mer du Nord

La communauté du surf néerlandaise est sous le choc après la mort de cinq jeunes appartenant au même groupe, au large du «hot spot» de Scheveningen.

Les sauveteurs ont retrouvé les planches et les corps en fouillant l’épaisse couche d’écume.

Un groupe d’une dizaine de personnes, hommes et femmes, s’était jeté à l’eau lundi après-midi, dans une eau déjà très agitée. Et tous n’ont pas réussi à rentrer, pris au piège par des vents changeants et des courants violents, mais aussi par une couche d’écume qui atteignait 3 mètres par endroits.