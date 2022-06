Amérique du Sud: Cinq suspects arrêtés en Colombie pour l’assassinat du procureur Pecci

Lune de miel

À ses côtés à l’occasion d’une rencontre des ministres de l’Intérieur et de Sécurité du Mercosur, son homologue colombien Daniel Palacios a souligné que les arrestations, dans le cadre d’une «Opération Guarani», étaient le résultat d’une collaboration étroite entre parquets et polices colombienne et paraguayenne.

Preuves «importantes et solides»

«Les preuves que nous avons sont importantes et solides», a-t-il poursuivi, félicitant la police. «Nous pensons qu’avec cette étape importante, ce crime horrible va être élucidé et que toutes les personnes impliquées seront tenues pour responsables». Le président paraguayen Mario Abdo Benitez a dans un message «remercié l’engagement des organismes de l’État colombien» dans l’enquête, et salué la coopération entre police et justice des deux pays.