Attentat d’Istanbul : Cinq suspects inculpés en Bulgarie

L’attentat a fait 6 morts et 81 blessés.

Cinq suspects ont été inculpés en Bulgarie après l’attentat perpétré le 13 novembre à Istanbul, a annoncé samedi le parquet bulgare. L’attaque a été attribuée par les autorités aux combattants kurdes du PKK et à leurs alliés en Syrie. «Cinq personnes ont été inculpées pour avoir aidé» un des auteurs présumés de l’attentat à fuir, a déclaré Siyka Mileva, porte-parole du procureur général de Sofia.

Leur rôle a été «logistique», a-t-elle précisé, ajoutant que le parquet avait requis un placement en détention pour quatre d’entre elles. Selon les chaînes de télévision locales, trois sont originaires de Moldavie et un autre d’un pays arabe, qui n’est précisé.

Dix-sept arrestations en Turquie

Six personnes ont été tuées et 81 autres blessées dans l’explosion survenue dimanche dernier en plein après-midi sur une artère piétonne, en plein cœur d’Istanbul. L’attaque n’a pas été revendiquée à ce stade. Dix-sept personnes ont été écrouées en Turquie, parmi lesquelles une jeune femme de 23 ans accusée d’avoir déposé la bombe sur un banc de l’avenue d’Istiklal.

Selon l’agence de presse officielle Anadolu, citant le rapport de police, elle a déclaré avoir été pour la première fois en contact avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en 2017, par l’intermédiaire de son ex-petit ami, et aurait gardé un lien avec l’organisation après leur rupture. Le PKK et les YPG (Unités de protection du peuple), milice kurde active en Syrie et accusée par la Turquie d’être affiliée au PKK, ont nié toute implication dans l’attentat.