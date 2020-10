Cinq SUV compacts qui sortent du lot

Les petits SUV ne sont pas ce qui manque, à l’heure actuelle. En dehors des nombreuses offres destinées au plus grand nombre, il existe également des crossovers au caractère bien particulier. En voici cinq exemples.

Le Ford Puma – le sportif

Le sportif

Le Ford Puma fait partie des SUV compacts les plus dynamiques du marché. Ford

Hauts perchés et souvent un peu rondelets, les SUV compacts ne sont pas forcément réputés pour leur dynamisme, même si certains, comme le Ford Puma, prouvent le contraire. Ce dernier tient son caractère sportif de son proche parent, la Fiesta, dont il hérite la technologie et la motorisation. Le fait que le poids supplémentaire et un centre de gravité plus élevé n’aient que peu d’importance est non seulement dû à l’habile réglage du châssis, mais également aux hybrides modérés et mordants du portefeuille. Le modèle essence d’entrée de gamme de 92 kW/125 ch (disponible à partir de 24’100 francs au prix catalogue) fait une entrée courageuse grâce à son assistance électrique de 48 volts. Si cela ne devait pas suffire, la version ST du petit crossover, à propulsion purement classique, sera prochainement disponible chez les concessionnaires – avec 147 kW/200 ch et un passage de 0 à 100 km/h aux alentours de six secondes et ce, à un prix de départ de 34’100 francs.

L’Opel Mokka-e – l’électronique

Le pack double

L’Opel Mokka existe en version électrique (à droite) et en version classique. Opel

Alors que, malgré son succès, le premier Opel Mokka était encore une voiture bien sage à l’extérieur comme à l’intérieur, la nouvelle édition apporte un souffle nouveau à l’ensemble de la marque. Cela n’est pas exclusivement dû au nouveau design familial, qui se traduit par une face avant inspirée de la visière d’une moto, ni uniquement à l’habitacle hautement numérisé, mais au moteur électrique de 100 kW/136 ch, qui joue un rôle décisif. Puissant et silencieux, il est parfaitement adapté au petit SUV citadin. Pour ceux qui préfèrent un moteur thermique, le SUV se décline également en versions essence et diesel.

Le Jeep Renegade – le 4x4

L’aventurier

Au besoin, le petit Jeep Renegade s’adapte également à une conduite tout-terrain. Jeep

Le terme de «crossover» n’est probablement pas un mot que l’on aime associer aux modèles propres à Jeep, qui se considère comme une marque de véhicules tout-terrain robustes, y compris dans le segment des compacts surélevés. Et il est vrai que le plus petit des Jeep surpasse de loin la plupart de ses concurrents en dehors des sentiers battus. En général, ces derniers ne proposent même pas de quatre roues motrices, alors que le Renegade offre même un démultiplicateur et des pare-chocs pour un angle de pente élevé dans sa version «Trailhawk», particulièrement tout-terrain. Combiné au moteur haut de gamme, un moteur hybride rechargeable de 177 kW/240 ch, il faut toutefois compter 42’900 francs. Sinon, le prix d’entrée de gamme est de 24’700 francs.

Le Toyota C-HR – le tape-à-l’œil

Fort en caractère

Le Toyota C-HR affiche une certaine audace. Toyota

On a longtemps reproché à Toyota le design trop simple de ses véhicules. En ce qui concerne le petit crossover de la marque, les critiques se formalisent désormais du contraire, à savoir du style tape-à-l’œil hautement expressif et anguleux de la carrosserie accidentée. Le design est peut-être quelque peu exagéré, mais le C-HR se démarque essentiellement par l’absence de monotonie. Et tape peut-être directement dans l’œil d’une clientèle jeune et urbaine, qui craque pour le fort impact visuel avec peu de place à l’arrière et une faible visibilité, mais qui bénéficie en contrepartie d’un moteur hybride bien rodé de la marque, parfaitement conçu pour une circulation en milieu urbain et pour parcourir de courtes distances. Les prix démarrent à 29’900 francs pour le modèle Comfort.

Le Suzuki Ignis – le miniature

Le premier-né

Avec l’Ignis, Suzuki a inventé le segment des micro SUV. Suzuki