Alain Berset s’est présenté seul face à la presse, vendredi après-midi. Il y a présenté un nouveau développement dans la stratégie de tests de masse. La Confédération prendra en charge tous les tests réalisés en Suisse. Il veut que tout le pays se mette à des dépistages massifs, tels qu’ils ont été initiés dans le canton des Grisons, et repris à plus petite échelle dans d’autres cantons, comme quand le canton de Vaud a offert des tests gratuits à tout un chacun dans des stations de ski.

«Une brosse à dent qui va moins haut»

Davantage de tests et moins de cas

Alors que le nombre de cas de contaminations stage depuis le début de la semaine après avoir baissé continuellement, on sent ici que le Conseil fédéral veut poursuivre avec les réouvertures, mais qu’il doit trouver moyen de le faire tout en évitant une sévère reprise des contaminations, comme cela se constate par endroits en Europe.

Le canton des Grisons est celui qui teste actuellement le plus massivement sa population. Et, là où on aurait pu attendre une augmentation de cas puisqu’on les détectait plus largement, c’est l’inverse qui s’est produit. Les asymptomatiques pouvant être isolés, c’est finalement une diminution des contaminations qui a progressivement été constatée. C’est là l’espoir du Conseil fédéral: que ces dépistages massifs nous permettent de revenir plus rapidement à la normalité.