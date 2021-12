Golfe d’Oman : Cinq trafiquants de drogue iraniens secourus par l’US Navy

Les marins iraniens secourus par un navire de la marine américaine ont quitté leur bateau, après y avoir mis le feu. Des centaines de kilos de drogues ont été saisis, pour 14,7 millions de dollars.

Cinq marins iraniens ont été secourus par l’US Navy dans le Golfe d’Oman, après un incendie à bord d’un bateau transportant de la drogue, a indiqué jeudi, la marine américaine. Le navire USS Sirocco «a vu les marins en détresse et leur a immédiatement porté secours, dans le cadre d’une patrouille anti-drogue», affirme un communiqué du Commandement central des forces navales américaines (Navcent).

Cargaison de drogue saisie

Cinq hommes se présentant comme des citoyens iraniens ont été transférés à Oman pour y être soignés, et éventuellement rapatriés. Un autre est toujours porté disparu, selon le communiqué. «Les marins ont été observés en train de verser du liquide sur la cargaison et le pont, avant que le bateau ne prenne feu et n’explose» a déclaré le porte-parole de l’US Navy, Tim Hawkins.