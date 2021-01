Cinq villas de stars qui vous feront oublier le blues hivernal

L’hiver dans les basses terres suisses n’a généralement rien de spectaculaire. Il fait froid et nuageux et on ne peut que rêver de soleil et de chaleur. Tout comme des cinq villas de stars qui nous apportent des pensées chaleureuses.

La villa de Cher sur La Gorce Island

Voici la villa de Cher, située sur une petite île de Miami Beach. Engel & Volkers La chanteuse et compositrice américaine ne s’éclate manifestement pas qu’avec ses tenues de scène, mais également avec la décoration intérieure. Raph_PH Apparemment, Cher a aménagé son intérieur selon ses propres goûts. Engel & Volkers

Cher n’est pas étrangère au marché de l’immobilier. La chanteuse a acheté, rénové et revendu des propriétés dans tout le nord des États-Unis. L’un de ses plus grands aboutissements en matière de décoration est sans doute sa villa située sur La Gorce Island, une petite île de Miami Beach.

Cher en a fait l’acquisition en 1993 et on dit que c’est là qu’elle s’est réinventée. Ses projets précédents étaient plus minimalistes. Cette villa, en revanche, est truffée d’art religieux, de bois sculpté et d’objets décoratifs en tous genres. Elle a récemment été mise en vente pour 22 millions.

La villa des Hamptons de Gwen Verdon

La propriété de Gwen Verdon est une villa typique des Hamptons, avec sa grande véranda couverte et... Douglas Elliman … une décoration plutôt vieillotte dans l’intérieur rénové. Douglas Elliman Gwen Verdon était une célèbre artiste américaine de Broadway et une légende de la danse. Murray Korman

Gwen Verdon était une célèbre artiste américaine de Broadway et une légende de la danse. Elle a, entre autres, interprété le rôle de Roxie Hart dans «Chicago». Gwen Verdon a vécu pendant plus de 20 ans dans une villa à Southampton, un endroit réputé pour ses prestigieuses villas et ses magnifiques plages.

Après sa mort en l’an 2000, la villa a été modernisée. Aujourd’hui, un sentier mène à la plage, située à seulement 45 mètres de la propriété. La villa est également intéressante d’un point de vue historique. En effet, c’est ici qu’a été posée la première ligne téléphonique de la localité. La propriété est par ailleurs inscrite au registre des lieux historiques.

La villa de Sean Connery dans le sud de la France

La voici, «la maison de Sean», comme l’appellent aujourd’hui encore les autochtones. Knight-Frank Le fameux «Sean» auquel ils font référence n’est autre que le légendaire acteur Sean Connery. Rob Bogaerts / Anefo La villa du sud de la France lui a appartenu jusqu’à sa disparition. Knight-Frank

Sean Connery, qui nous a quittés à la fin du mois d’octobre dernier, n’est pas seulement l’un des acteurs les plus célèbres de ces 50 dernières années, mais a également été élu «l’homme le plus sexy du siècle» en 1999.

Il possédait plusieurs villas en Angleterre, en Espagne, en France et aux Bahamas. L’une de ses préférées, dans le sud de la France, a récemment été mise en vente pour près de 34 millions de dollars. Pour les autochtones, la villa, située dans un endroit magnifique, reste «la villa de Sean Connery». Vous l’avez peut-être aussi déjà vue dans un James Bond, car elle apparaît à plusieurs reprises dans «Jamais plus jamais».

La maison de bord de mer à Malibu de Pierce Brosnan

Voici l’«Orchid House» de Pierce Brosnan. Mike Helfrich L’interprète de James Bond figure sur l’affiche de pas moins de cinq films dont la sortie est prévue en 2021. gdcgraphics Pour sa villa, il s’est inspiré de voyages dans des pays exotiques, en particulier de la Thaïlande. Mike Helfrich

On reste avec les interprètes de James Bond. La villa de bord de mer de Pierce Brosnan a également tout pour plaire. Située à Malibu, elle dispose de 35 mètres de plage privée et a récemment été mise en vente pour la somme faramineuse de 100 millions de dollars.

La villa, qui porte le nom d’«Orchid House», est située sur un terrain d’environ 4000 m². Pour sa construction, Pierce Brosnan s’est inspiré de ses nombreux voyages en Thaïlande et dans d’autres pays, dans lesquels la combinaison intérieur-extérieur est un véritable art de vivre.

La villa sur la plage de Kristen Stewart

Cette propriété appartient à Kristen Stewart, mais plus pour longtemps. Car elle est à vendre pour 9,5 millions de dollars. Realtor.com L’actrice est devenue célèbre grâce à son rôle en tant que Bella Swan dans la série «Twilight». Georges Biard Le meilleur argument de vente est sans doute la vue magnifique depuis les divers balcons et terrasses. Realtor.com