Cinq voitures et une moto détruites par le feu dans un parking

Gros dégagement de fumée dans un quartier de Meyrin, samedi soir. Un feu s’est déclaré dans un parking souterrain, situé au 43, rue de la Prulay. Le secours ont été alertés par un premier appel à 23h54 suivis de trente autres. Les pompiers ont dépêché sur place 23 sapeurs avec six véhicules, dont une ambulance, indique le lieutenant Nicolas Millot, responsable de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Les professionnels ont été appuyés par dix pompiers volontaires de la commune de Meyrin. Le secteur a été bouclé par la police.

Caméras thermiques

Les hommes du feu ont par ailleurs ventilé les allées d’immeuble, de sorte que les étages ont été épargnés et qu’aucune évacuation n’a dû avoir lieu. Aucun blessé n’est à déplorer. Par contre, cinq voitures et une moto ont été complètement détruites. Une enquête de police devra déterminer les causes de l’incendie. Cette intervention était la plus conséquente parmi les 39 menées par la SIS en 24 heures, entre samedi et dimanche.