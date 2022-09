50 ans après les JO de Munich, l’Allemagne demande pardon

Commémoration : Cinquante ans après l’attaque aux JO de Munich, l’Allemagne demande pardon

Le recueillement et le repentir: le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon aux proches des victimes israéliennes de la prise d’otages lors des JO de Munich en 1972, endossant la responsabilité des erreurs commises par les autorités allemandes. Lundi, les commémorations du 50e anniversaire de l’attaque commise par un commando palestinien et qui a coûté la vie à onze athlètes, ont réuni Israéliens et Allemands pour tenter de panser les plaies, toujours à vif.

«En tant que chef d’État de ce pays et au nom de la République fédérale d’Allemagne, je vous demande pardon pour le manque de protection des athlètes israéliens lors des Jeux olympiques de Munich et pour le manque d’explications par la suite; pour le fait que ce qui s’est passé ait pu se produire», a déclaré Frank-Walter Steinmeier en présence de son homologue israélien Isaac Herzog. Ce dernier a salué un «discours courageux et historique», «une étape importante de moralité et de justice».