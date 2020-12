C’est un jour heureux que s’apprêtent à célébrer les HUG et l’hôpital des enfants de Zurich: le 15 décembre marquera le cinquantième anniversaire de la première greffe de rein réussie sur un enfant en Suisse. Le petit patient, un Genevois, avait 6 ans à l’époque et souffrait d’une maladie potentiellement mortelle, un syndrome hémolytique et urémique.