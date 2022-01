«Bloody Sunday» : Cinquante après, «justice n’a pas encore été rendue»

Le 30 janvier 1972, un dimanche tachait de sang l’histoire nord-irlandaise, l’armée britannique tuant 13 manifestants pacifiques catholiques à Derry. «Verra-t-on un jour la justice?» s’interrogent les familles des victimes.

«Amnistie»

A l’issue de l’enquête la plus longue – 12 ans – et la plus coûteuse qu’ait connue le Royaume-Uni (près de 200 millions de livres sterling, soit 240 millions d’euros au taux actuel), le Premier ministre de l’époque, David Cameron, présente des excuses officielles pour ces actes «injustifiés et injustifiables».