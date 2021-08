Côte d’Ivoire : Jeune contaminée par Ebola: 58 cas contacts

La jeune Guinéenne qui a été détectée comme porteuse du virus Ebola a parcouru 1500 kilomètres avant d’atteindre la capitale ivoirienne, Abidjan.

Un cas de fièvre hémorragique Ebola a été détecté samedi à Abidjan chez une jeune Guinéenne de 18 ans, arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé (nord), un trajet de plus de 1500 km qu’elle a fait par la route. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé «extrêmement préoccupant» que ce cas se soit déclaré à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d’habitants, deux mois après l’annonce de la fin de l’épidémie de 2021 en Guinée.

Centre saturé par des cas Covid

Le seul centre possible pour une prise en charge de ces cas contacts à Labé étant saturé de patients atteints du Covid, les cas contacts ont été placés en confinement à domicile, pour une période d’observation de vingt et un jours, ont précisé les autorités sanitaires guinéennes.

Lors de son voyage, la jeune fille a notamment traversé la Guinée forestière, où s’était déclenchée l’épidémie de 2021, mais aussi celle qui a frappé l’Afrique de l’Ouest entre la fin de 2013 et 2016 et qui a tué plus de 11’300 personnes, principalement en Guinée (2500 morts), au Liberia et en Sierra Leone, trois des pays les plus pauvres du monde, un bilan sous-évalué de l’aveu même de l’OMS.