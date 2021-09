Football – Cinquante minutes de plaisir pour Bale

Heureusement, les Rhénans menaient alors déjà 4-0 et ont pu s’éviter le pire. Il le fallait bien, puisqu’ils avaient surtout le devoir de corriger le piètre 0-0 sur la pelouse de Qarabag lors de la 1re journée. Et au niveau comptable, aucun reproche ne peut leur être fait. À Saint-Jacques, la bande de Patrick Rahmen a imposé sa domination durant toute la première période, et avec la manière.

Un doublé pour Lang

Comme souvent pour le FCB, c’est par Arthur Cabral que la rencontre s’est débloquée au quart d’heure. De la tête, après un bon centre de Michael Lang et, surtout, une remise bien pensée de Liam Miillar. Idéal, mais à valoriser. Le plus vite possible, histoire de passer une soirée au calme. Cela n’a pris que six minutes, lorsque sur un corner de Matias Palacios, Pajtim Kasami contraignait le portier kazakh Pokatilov à dévier la balle sur la barre. Mais Lang était là pour faire fructifier cette nouvelle occasion.