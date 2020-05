Cinquante nouveaux cas en Suisse en 24 heures

Coronavirus

C’est le quatrième jour consécutif que l’OFSP n’annonce pas plus de 50 nouveaux cas. Et la barre de 100 nouveaux cas n’a plus été franchie depuis dimanche 3 mai. À l’heure actuelle, 1589 personnes sont décédées en lien avec un COVID-19 confirmé. Cela correspond à une incidence de 19 décès pour 100’000 personnes.