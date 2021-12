Ski de fond – Cinquième podium pour Nadine Fähndrich

« Une journée magnifique. C ’ est mégacool ! Derrière les JO ou les Championnats du monde, monter sur un podium ici c ’ est le top » , s ’ est écriée la Suissesse, quelques secondes avant de gravir pour la 5e fois de sa carrière en solo sur la « boîte » . Elle a le droit d’être heureuse: elle est devenue la première Suissesse à réussir un tel exploit lors d’un sprint dans la cité rhétique!

Pas de finaliste suisse du côté des hommes , mais deux belles performances à signaler de la part du Schaffhousois Roman Schaad et du natif de Davos Valerio Grond. Ils ont terminé respectivement 5e et 6e de leur demi-finale. Janik Riebli, Erwan Käser et son cousin Jovian Hediger n ’ ont quant à eux pas passé le cap des quarts. Ces cinq hommes ont fait un grand pas vers les JO et donneront, sans doute, quelques maux de tête à leur coach pour effectuer la sélection.