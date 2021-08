France : Cinquième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire

Un peu plus de 200’000 personnes ont manifesté dans les grandes villes françaises contre ce certificat jugé «liberticide», désormais exigé dans les restaurants, cinémas, hôpitaux ou encore théâtres.

De Paris à Marseille et de Lille à Bordeaux, des dizaines de milliers d’opposants au pass sanitaire ont défilé pour le cinquième samedi consécutif contre le dispositif généralisé dans la plupart des lieux publics, une mobilisation légèrement moins suivie que la semaine passée selon les autorités.

Un total de 214’845 personnes ont manifesté partout en France, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, contre 237’000 personnes le week-end dernier, le plus haut du mouvement lancé au coeur de l’été.

Dans la capitale, où les autorités ont décompté 13’900 manifestants, les deux principaux cortèges ont battu le pavé derrière un large éventail de mots d’ordre tels que «libérons la France», «stop coronafolie» ou «reprends ton pass Macron et dégage».

«Une mesure liberticide»

«Il y a une division entre ceux qui ont le pass, et donc des privilèges, et les autres», a dénoncé Béatrice Cazal, 47 ans, qui défilait à l’appel de l’ex-figure du Rassemblement national Florian Philippot et son mouvement des Patriotes.