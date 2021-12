France : Ciotti et Pécresse qualifiés pour le 2e tour des Républicains

Jeudi, les Républicains ont choisi les deux candidats pour la présidentielle française de l’année prochaine. Le nom de celui qui représentera le LR sera connu samedi après-midi.

Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés pour le second tour du congrès les Républicains (LR) chargé d’investir le candidat de droite à la présidentielle, a annoncé jeudi, le président du parti, Christian Jacob.

Le député des Alpes maritimes a recueilli 25,59% des voix, et la présidente de l’Île-de-France 25% au premier tour du scrutin, contre 23,93% à Michel Barnier, 22,36% à Xavier Bertrand et 3,13% à Philippe Juvin. Après un second tour vendredi et samedi, le nom du candidat sera annoncé samedi, à 14h30.