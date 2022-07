France : Circulation difficile sur les routes, surtout dans la vallée du Rhône

Dès vendredi, le service public de l’information routière Bison futé voit orange sur les grands axes touristiques français «dès la fin de matinée» et anticipe une circulation «très dense jusque tard dans la soirée». Dans le sens des retours, seul le quart Sud-Est connaîtra vendredi, des ralentissements. Les autoroutes A8 (d’Aix-en-Provence à Nice) et A10 (sur le secteur Bordeaux-Poitiers) seront plus encombrées l’après-midi dans le sens des retours.