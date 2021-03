Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté mardi soir d’améliorer la circulation des vélos et des piétons sur la rive gauche de l’Arve. À une quasi-unanimité, les élus ont adopté un crédit de 12 millions de francs pour réaménager le tronçon allant du quai du Cheval-Blanc à celui des Vernets. Il devrait à l’avenir être élargi et proposer une meilleure séparation entre les cyclistes et les passants à pied.