Circulation routière: permis de rouler trop vite pour dépasser?

Réponse

Parlons maintenant de la colonne de véhicules, il est permis de la dépasser en venant de l’arrière, mais c’est tout de même délicat. La distance nécessaire est énorme et la loi exige que l’on ne puisse le faire que si l’on parvient à se rabattre sans gêner les autres. En d’autres termes, si l’on se glisse de nouveau dans la colonne et que l’on oblige ainsi les autres à freiner brusquement, on aurait dû s’abstenir.

Pour être complet, d’autres règles sont à respecter. La distance de sécurité s’applique également quand on s’engage et quand on se rabat. Ces deux manœuvres doivent être annoncées par le clignotant. Si un véhicule dépasse déjà par l’arrière, il a la priorité. Si l’on est dépassé, il ne faut jamais augmenter la vitesse, même si l’autre voiture dépasse de manière plutôt risquée. Au contraire, on est tenu de faciliter le dépassement des autres, surtout si l’on roule soi-même lentement. Le dépassement est considéré comme l’une des manœuvres les plus dangereuses, les infractions sont sévèrement punies.