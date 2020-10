Belmont-Broye (FR)«Circulation sur le chemin de l'école interdite dans l’intérêt des élèves»

Pour des raisons de sécurité, avec le feu vert du Service cantonal des ponts et chaussées, la commune de Belmont-Broye (FR) a considérablement limité la circulation routière aux abords de l’école de Léchelles du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 16 h. Une dérogation a été accordée aux riverains immédiats, aux bus scolaires et aux véhicules des pompes funèbres. Estimant que leur liberté de déplacement était entravée par cette interdiction qui les empêche de déposer leurs enfants dans la cour de l’école, deux parentes d’élèves dont le domicile est éloigné de l’établissement ont introduit un recours au Tribunal cantonal en décembre 2019. Elles viennent d’être déboutées, signale «La Liberté».