Arts martiaux mixtes : Ciryl Gane fait exploser l’Accor Arena de Paris

Deux ans et demi après la légalisation de la discipline, et dans une Accor Arena torride – plus de 16’000 spectateurs – qui a entonné la Marseillaise et autres chants de supporters, Gane, No 1 de la catégorie des poids lourds derrière le champion Francis Ngannou, a foudroyé le No 3 mondial dans le troisième round, lors de la première soirée organisée en France par l’UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA au monde. «J’ai pas de mots pour décrire ce que vous me faites vivre. Merci, merci, merci, merci...», a réagi Gane, alias «Bon gamin».