Deux Israéliens soupçonnés d’avoir tué un Palestinien arrêtés 

Deux Israéliens, dont un ancien porte-parole d’une députée du parti d’extrême droite au pouvoir ont été arrêtes selon la police israélienne après qu’un Palestinien a été tué vendredi lors de heurts avec des colons en Cisjordanie occupée. Une audience devait se tenir samedi soir «devant un tribunal de Jérusalem dans le but de prolonger la détention de deux suspects qui ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’être impliqués dans un incident survenu près du village de Burqa», à l’est de Ramallah, en Cisjordanie, a indiqué la police.

L’armée israélienne a affirmé avoir reçu des informations concernant de «violents affrontements entre des civils israéliens et des Palestiniens» à Burqa. «Pendant les affrontements, des civils israéliens ont tiré sur les Palestiniens faisant un mort palestinien et quatre autres blessés», a indiqué l’armée. Des «civils israéliens (ont été) blessés par des jets de pierres» lors de ces heurts, a-t-elle ajouté.

«Attaque terroriste»

Par ailleurs, un Israélien a succombé à ses blessures à l’issue d’une «attaque terroriste» à l’arme à feu samedi soir à Tel-Aviv, selon la police et les services de secours. L’assaillant palestinien, identifié par le service de sécurité intérieur (Shin Beth) comme étant Kamal Abou Bahar, 22 ans, originaire de la région de Jénine en Cisjordanie occupée, a été tué.

«Nos forces de sécurité régleront leurs comptes avec tous ceux qui cherchent à nous attaquer», a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, saluant la «vigilance des agents de la patrouille de sécurité urbaine (…) qui ont permis de déjouer une attaque beaucoup plus grave».

Le Hamas, mouvement islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza, a salué de son côté l’attaque comme «une riposte aux crimes de l’occupation et des colons contre notre peuple», sans la revendiquer. Hussein al-Cheikh, le ministre palestinien des Affaires civiles, a appelé la communauté internationale à inclure le parti d’Itamar Ben Gvir, Force juive, «dans les listes internationales de terroristes», en raison du «passé personne» de M. Ben Gvir, «dominé par l’incitation au meurtre de Palestiniens».

Le chef du parti d’extrême droite a été inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine, et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme. «Hier, un membre de son parti a abattu un citoyen palestinien dans le village de Burqa, à Ramallah. Il devrait être inclus dans les listes internationales de terroristes», a publié samedi M. Hussein al-Cheikh sur Twitter, rebaptisé « X ».