Trois Palestiniens tués par les forces israéliennes à Naplouse 

Les soldats ont également confisqué trois fusils M16, une arme à feu, des cartouches et du matériel militaire, a indiqué l’armée, dans un communiqué. Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, a dénoncé un «crime de guerre». «Les crimes israéliens ne mettront pas notre peuple à genoux et n’apporteront la sécurité et la stabilité à personne», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Flambée de violences

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe. Hors Jérusalem-Est occupée et annexée, près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée. Environ 490’000 Israéliens y habitent aussi dans des colonies considérées par l’ONU comme illégales au regard du droit international.