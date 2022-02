Proche-Orient : Cisjordanie: un jeune Palestinien tué par les forces israéliennes

Un Palestinien de 17 ans est mort dans des heurts avec les forces israéliennes qui étaient entrées dans un village de Cisjordanie pour démolir l’étage d’un immeuble où résidait un terroriste.

Toujours selon l’armée, de «violentes émeutes» ont alors éclaté dans le village «avec la participation de centaines de Palestiniens» dont certains ont lancé des engins explosifs sur les soldats israéliens. «Les troupes ont identifié un certain nombre d’émeutiers armés et ont fait feu dans leur direction dans le but de neutraliser la menace», a ajouté l’armée dans son communiqué, sans faire directement état de la mort du jeune Palestinien.