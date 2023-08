Cisjordanie : Un Palestinien a blessé par balles six Israéliens 

Les forces de sécurité israéliennes se sont déployées sur le lieu de l’attaque, à Maalé Adoumim, en Cisjordanie, le 1er août 2023. AFP

Un Palestinien a ouvert le feu mardi sur des Israéliens dans une colonie de Cisjordanie occupée, blessant six personnes avant d’être «neutralisé» par un agent de la police des frontières qui n’était pas en service, ont annoncé la police israélienne et des hôpitaux. «Un terroriste a ouvert le feu sur un groupe de personnes à Maalé Adoumim», une grande colonie à l’est de Jérusalem, dans la vallée du Jourdain, a indiqué la police dans un communiqué qui faisait état de quatre civils blessés.

L’homme «a été neutralisé par un agent de la police des frontières qui n’était pas en service», est-il ajouté. Deux hôpitaux de Jérusalem ont ensuite indiqué dans un communiqué qu’ils soignaient six personnes blessées dans cette attaque, parmi lesquelles un adolescent. Deux victimes sont dans un état grave.

Policier félicité

Le ministère palestinien de la Santé a confirmé que l’assaillant, Mohannad Mohammad al-Mazaraah, 20 ans, avait été tué par des «balles de l’occupation». L’agent de police qui l’a abattu a déclaré qu’il se trouvait chez un barbier lorsqu’il a entendu des coups de feu et des cris, et qu’il s’est précipité à la recherche de l’assaillant, qui portait un gilet jaune et qui tenait un pistolet, selon lui.

«Je n’étais pas sûr qu’il s’agissait du terroriste», a-t-il dit dans une vidéo diffusée par la police. «Je lui ai crié d’arrêter et j’ai armé mon pistolet. Il a commencé à me tirer dessus et j’ai compris qu’il s’agissait du terroriste», a précisé le policier, dont l’identité n’a pas été révélée. Le ministre israélien de la Sécurité publique, Itamar Ben Gvir, a fait l’éloge du policier ainsi que de la politique gouvernementale de distribution d’armes aux citoyens. C’est «une politique importante qui fait ses preuves» et il s’agit de «la bonne approche», a-t-il déclaré après avoir visité le site de l’attaque.

Séries d’attaques

Depuis sa nomination en décembre, Itamar Ben Gvir s’est efforcé de rationaliser le processus d’octroi de licences pour les armes à usage privé en Israël afin de permettre aux personnes répondant aux critères de porter des armes. Depuis le début de l’année dernière, la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, a été le théâtre d’une série d’attaques menées par des Palestiniens contre des cibles israéliennes, ainsi que de violences commises par des colons israéliens à l’encontre de communautés palestiniennes.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont fait plus de 230 morts depuis le début de l’année: au moins 204 Palestiniens, 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles. Ces victimes incluent, du côté palestinien, des combattants et des civils, et du côté israélien, trois membres de la minorité arabe.

Hors Jérusalem-Est occupée et annexée, près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée, et environ 490’000 Israéliens y habitent dans des colonies jugées illégales au regard du droit international.

