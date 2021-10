Genève : Cité de la musique: toutes les pistes restent ouvertes

Le Conseil d’Etat a annoncé lancer une concertation qui permettra de recueillir les avis de tous les milieux musicaux.

Images de synthèse et maquette du projet de Cité de la musique. Projet des bureaux de Pierre Alain Dupraz à Genève et Gonçalo Byrne de Lisbonne.

«Cité de la musique: suite, mais pas fin» a annoncé mercredi, le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, chargé de la culture. En juin, après le non des habitants de la Ville de Genève en votation, le gouvernement avait déclaré qu’il se donnerait le temps de la réflexion quant à l’avenir du projet de Cité de la musique. Pour aller de l’avant, l’Exécutif a décidé de lancer une concertation avec «l’ensemble des acteurs et actrices du monde culturel qui se sont engagés dans le débat en faveur ou en défaveur de ce projet». Le processus doit durer un mois sous l’égide d’un mandataire externe en la personne de Claire Brawand, «reconnue pour sa solide expertise dans le domaine culturel», a souligné le magistrat.

Deux aspects polémiques

Lors de la campagne de votation, deux principaux reproches avaient été émis à l’encontre du projet proposé. Les milieux culturels avaient critiqué un lieu élitiste, uniquement voué à la musique classique. Les aspects patrimoniaux, soit la destruction d’une maison de maître non classée et la coupe d’arbres avaient mobilisé un autre front. Mercredi, Thierry Apothéloz a précisé qu’il s’agissait de recueillir les avis et recommandations de tous les milieux musicaux, afin de «faire évoluer le projet artistique et culturel existant». Thierry Apothéloz a rappelé que les besoins en locaux de la Haute école de musique et de l’Orchestre de la Suisse romande demeurent.