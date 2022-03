Session – Citoyenneté: une élue veut améliorer l’éducation des jeunes

«En commission, nous avons reçu un rapport sur l’éducation à la citoyenneté et j’ai été frappée par son manque de profondeur et d’analyse. C’était juste une énumération des moyens existants», déplore l’élue. Des moyens souvent formidables, mais que les enseignants n’utilisent que sur une base volontaire, en raison de programmes déjà très chargés ou faute de plages horaires définies, déplore-t-elle.

Et de préciser dans son postulat qu’en apprentissage bien souvent les élèves n’ont droit qu’à peine trois périodes de quarante-cinq minutes, et cela sur les trois ans de leur formation. «En outre, il y a des disparités très importantes en fonction des enseignants, des établissements ou encore de la politique des cantons. Il n’y a pas de vue d’ensemble et de stratégie», déplore Valentine Python. L’élue relève pourtant que l’éducation à la citoyenneté devient toujours plus importante, à l’heure où les ados s’informent principalement sur les réseaux sociaux et leur cortège de fake news.