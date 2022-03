Contexte tendu – Citoyens suisses inquiets, l’armée rassure

Un convoi transportant des pièces d’artillerie a traversé les rues de Montreux (VD) mardi. Sur TikTok, la vidéo a suscité la réaction de plus de 28’000 utilisateurs.

Dans le contexte actuel, où la Russie intensifie l’offensive en Ukraine , les Suisses sont tendus. Il y a quelques jours, un lecteur pointait le mauvais timing de la part de la PC-7 Team, patrouille acrobatique des Forces aériennes suisses, pour faire du rase-mottes du côté de Martigny (VS) .

Pourtant, ces pièces d’artillerie lourde sont transportées régulièrement entre la place d’armes de Bière, utilisée depuis 1822 pour la formation des troupes, et le col du Simplon (VS), lieu des exercices de tir. Et si un tel convoi a emprunté la ville vaudoise mardi, c’est «pour éviter les bouchons sur l’autoroute», explique Daniel Reist, porte-parole de l‘armée. Néanmoins, les questions soulevées par ce lecteur sont le reflet des préoccupations actuelles.