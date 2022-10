Le poids et le prix des voitures se font de plus en plus lourds. Citroën présente aujourd’hui un contre-projet à la tendance persistante du secteur.

Bon marché et légère : Citroën Oli: le nouveau concept en carton

Avec son concept baptisé Oli, Citroën montre à quoi pourrait ressembler une voiture électrique familiale abordable. Si les éléments de design tels que le pare-brise parfaitement vertical et le capot horizontal ont avant tout pour effet d’attirer le regard, les matériaux utilisés dans la géométrique berline à hayon fuyant pourraient, en revanche, être repris à l’avenir dans la production en série.

Car, pour réduire les coûts et le poids, la surface de chargement, le toit et le capot du concept des Français ont été réalisés non pas en tôle, mais en carton ondulé, avec une architecture en nid d’abeilles, recouvert d’une résine protectrice. Les sièges ont été fabriqués à l’aide d’une imprimante 3D. Au final, la voiture électrique compacte ne pèse qu'une tonne, soit environ une demi-tonne de moins que les voitures conventionnelles de même taille.

Pièces de construction identique

Les développeurs ont également réduit les coûts de construction. Les pare-chocs avant et arrière sont de construction identique; les portières sont certes antagonistes, mais parfaitement identiques. Cela facilite non seulement la fabrication et le montage, mais permet également de réduire le poids grâce à un nombre minime de pièces.

Le coffre de l’Oli a été entièrement repensé. Il est non seulement possible de rabattre la partie inférieure du hayon pour augmenter la surface de chargement de type pick-up, mais également de soulever la lunette arrière et de rabattre les sièges arrière pour gagner en espace.

La voiture particulièrement légère est équipée d’un hayon en deux parties. Lorsqu’on rabat la partie inférieure, on obtient une surface de chargement de type pick-up. Citroën Les portières à ouverture antagoniste sont de construction identique, ce qui permet de réduire le nombre de pièces et, par conséquent, de réduire les coûts. Citroën Le cockpit a, lui aussi, été réduit à l’essentiel. Citroën

Le concept est évidemment équipé d’une propulsion électrique. Compte tenu de son faible poids et de sa vitesse de pointe bridée à 100 km/h, la petite batterie d’une capacité de 40 kWh est suffisante pour atteindre une autonomie d’environ 400 kilomètres. Citroën annonce une consommation de 10 kWh/100 km – une valeur que même les petites voitures électriques actuelles n’atteignent pas.

Une fonction de charge rapide augmente encore sa capacité à effectuer de longs trajets. Selon les indications du fabricant, le niveau de charge de la batterie est capable de passer de 20 à 80% en 23 minutes.

Avec ce concept, Citroën souligne sa volonté, au sein du groupe Stellantis, de proposer une mobilité abordable pour tous. Dans le même temps, la Citroën Oli est un contre-projet à l’habituel «plus haut, plus vite, plus loin» du secteur. Citroën ne prévoit pas de produire l’Oli en série. En revanche, il n’est pas exclu de retrouver un jour certains de ses aspects sur la route.